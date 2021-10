En el 2001, Alicia Rodríguez, una estudiante de 17 años fue asesinada a plena luz del día. Han pasado 20 años y no se ha hecho justicia, ya que el homicidio fue ocho días antes de que comenzara a regir la reforma procesal penal y su familia cree que eso pudo haber influido en la investigación. El abogado de la familia asegura que no es habitual que un crimen de esta magnitud quede sin responsables. Judicialmente, el caso quedó en el olvido y archivado en los tribunales de Talca. El delito ocurrió en una época en que no existía el Ministerio Público ni tampoco la defensoría penal pública. Recién en el 2005, hubo indicios de un presunto culpable, sin embargo, no se llegó a establecer un imputado.