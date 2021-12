Cada verano las imágenes de temerarios bañistas en peligro de inmersión son difundidas en los medios de comunicaciones. Generalmente las personas están ebrias o bañándose en playas no habilitadas, indican los rescatistas de la Armada. No obstante, explican que algunos de los decesos suceden en épocas fuera del verano, por lo que se hace más complejo debido a que no hay salvavidas vigilando la zona. Por otra parte, el capitán de la fragata, Ignacio Gamboa, señaló que las personas se complican y se cansan, no siendo capaces de regresar a la orilla. Según las cifras, en 2019, hubo 29 personas fallecidas, y en 2020, la estadística disminuyó a 19, probablemente por las medidas de confinamiento. No obstante, este 2021 las decesos ascienden a 31. ¿Cómo se preparan los rescatistas de la Armada?