3 de cada 10 trabajadoras de casa particular se han quedado sin trabajo durante la pandemia. Sin embargo, las más afectadas son las que ejercen sus funciones puertas afuera. En octubre del año pasado, las trabajadoras de casa particular fueron incorporadas al Seguro de Cesantía. Hasta este 18 de abril, 1.414 han podido acceder a este beneficio. Pero la realidad es más dura, porque casi de las 200 mil que se desempeñan en el rubro, un 46% trabaja de manera informal. Hasta ahora no se sabe cuantas de ellas quedaron sin trabajo, quedando totalmente desprotegidas. “Más del 30% de nuestras compañeras se encuentran en situación de cesantía, y la AFC no está cumpliendo en acoger su petición al Fondo Solidario de Cesantía”, expresó María Cotal, presidenta de SINTRACAP