Las imágenes de un niño abandonado en la frontera de Estados Unidos y que pedía ayuda llorando no son del todo ajenas a nuestro país, ya que son hechos que se han registrado en el último tiempo precisamente en la frontera de Colchane. De acuerdo con la jueza María Olga Troncoso, del Juzgado de Familia de Iquique, “nosotros registramos 34 niños no acompañados, la mayoría son adolescentes mayores de 15 años, de nacionalidad venezolana, pero también de nacionalidad peruana y boliviana”. Se trata de menores de edad que ingresaron a Chile entre septiembre de 2020 y marzo de este año, sin sus familias o un adulto responsable. En la mayoría de los casos, se logró reunirlos con sus parientes en Chile, pero hubo otros casos en que eso no ocurrió. De no contactar a las familias, los menores son enviados al Sename, y es aquí donde se les ha perdido el rastro a algunos de ellos. “En la mayoría, luego de algunas horas incluso, ellos se fugan de la residencia y los tenemos con orden de búsqueda”, añadió Troncoso.