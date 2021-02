Más de 300 personas que residen en Rapa Nui están varadas en Santiago desde el 12 de febrero, luego que un grupo de manifestantes se tomaran el área de carga del aeropuerto Mataveri, protestando en contra de lo que ellos consideran “ingresos injustificados”. Eugenia Tuki Tepano, oriunda de la isla que se encuentra en la capital sin fecha de retorno, pide que “por favor salgan de allá, que se pongan la mano en el corazón”. Por otra parte, Felipe Collao, odontólogo del Hospital de Hanga Roa hace 11 años, también quiere volver porque tiene su casa y “toda una vida y proyectos personales”. La presencia de manifestantes en el recinto ha impedido que la aerolínea Latam opere en la zona, pues los aterrizajes no serían seguros. El municipio de Rapa Nui asegura que la decisión de no concretar los vuelos ha sido exclusiva de la línea aérea: “Dijeron que no es segura porque está esta amenaza posible de ingresar a la pista en algún momento”, dijo el alcalde Pedro Edmunds.