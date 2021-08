Seis años han pasado del destape del Caso SQM, el millonario financiamiento irregular de la política en Chile.

Fueron más de 14 millones de dólares en pagos indebidos a políticos de gobierno y oposición, en un escándalo que hasta hoy genera repercusiones en el país.

En un reportaje a fondo de CHV Noticias se destaparon nuevos antecedentes en medio de la impunidad de la mayoría de los involucrados.

Tres de los protagonistas, el actual fiscal nacional, Jorge Abbott, su antecesor, Sabas Chahuán y el persecutor Carlos Gajardo repasan los hitos que marcaron la investigación.

A continuación, 5 momentos del reportaje:

El fiscal nacional, Jorge Abbott, reconoció que además de haber entablado encuentros ya conocidos con Guido Girardi y Hernán Larraín, también lo hizo con el senador Jorge Pizarro (DC), quien fue condenado a 450 días de pena remitida y una multa por boletas millonarias de SQM que eran dirigidas a sus hijos.

Al respecto, el líder del Ministerio Público dijo que recibió a Pizarro en su propia casa, pero aclaró que “jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé”.

El persecutor aclaró sus dichos sobre la instancia en que solicitó a los fiscales ser “cuidadosos” con el resguardo de las instituciones. “Lo sigo creyendo”, afirmó. “Lo que yo sostengo es que las investigaciones en las cuales no sólo se afecta el valor propio del hecho delictual, sino que también tiene otras consecuencias respecto de las instituciones fundamentales de la República, hay que tener especial cuidado”, dijo.

“Nosotros estamos investigando el fraude de Carabineros y lo que cuidamos es a la institución de Carabineros. Lo mismo está ocurriendo con el problema de la PDI. Nosotros tenemos que cuidar la PDI e investigar intensamente a su director”, explicó.

“Dentro de la responsabilidad de cualquier ciudadano es tratar que las instituciones no se vean afectadas por hechos de terceros. En definitiva, lo que hay que cuidar es el Congreso Nacional, la institución de la Presidencia, la Fiscalía, la policía”, añadió. “Las responsabilidades son personales e individuales, no institucionales”, cerró.

Sobre la remoción del fiscal Carlos Gajardo en las investigaciones del caso SQM, Abbott hizo hincapié en que no lo sacó. “El señor Gajardo era fiscal de la Fiscalía Regional Oriente, no era fiscal de Chile. En consecuencia, cuando se le asigna a la Fiscalía Regional Oriente, él se va a trabajar a la Fiscalía donde era funcionario”, sostuvo.

“Para nada tuvo que ver con que parlamentarios pidieran sacarlo de la investigación”, declaró.

El ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, se declaró sorprendido con la declaración de Abbott y dijo que no sabía de la reunión secreta que sostuvo el entonces candidato a líder del Ministerio Público con senador Jorge Pizarro (DC) en medio de investigación por el caso SQM.

“No me parece adecuado”, sentenció. Chahuán manifestó también haber recibido amenazas durante el curso de la investigación.

