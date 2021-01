Un grave accidente vehicular en noviembre de 2019 le quitó la vida a dos integrantes de una familia y dejó grave a las otras dos sobrevivientes. Luis Antonio Troncoso, el conductor del automóvil que causó el choque, no prestó ayuda y además, huyó del lugar. Aunque aún no hay sentencia en su contra, la Corte de Apelaciones revocó la medida de prisión preventiva, dejándolo sólo con firma y arraigo nacional. Hoy, Troncoso conduce de igual forma por las calles, ya que no se le retuvo la licencia de conducir. “La justicia aquí no existe y nadie se ha acercado a decirnos ‘lo sentimos’”, condena Mónica Flores, quien perdió a su hija y a su ex marido en el accidente. Su nieta, Martina Olivos, quedó parapléjica.