Cada segundo es clave para salvar una vida en medio del mar. Entre peligrosos rescates, los denominados bomberos del mar arriesgan su vida a diario. Los voluntarios están a la espera de los llamados de emergencia y explican que las mayores dificultades son las marejadas y las rafagas de viento. Los especialistas en rescate señalan que las personas no hacen caso a las recomendaciones ni a las advertencias y que cuesta que la ciudadanía tome conciencia real de los peligros del mar. No obstante, no solo hay un factor de autocuidado, sino que también la falta de salvavidas es un elemento clave a tener en consideración. Tan solo en 2021, hubo 161 rescatados con diversas lesiones y 38 personas fallecidas a lo largo de Chile. Solo desde agosto a la fecha han existido alrededor de cinco muertes debido a asfixia por inmersión en el litoral. Con respecto a las cifras de años anteriores, en 2019 hubo 48 fallecidos y en 2020 35. Finalmente consignar que las playas más peligrosas del sector se encuentran en Coquimbo, Concón, Valparaíso, Algarrobo, El Quisco y San Antonio.