El pasado 18 de octubre de 2019, un carabinero le disparó a la actriz María Paz Grandjean en medio de primeras manifestaciones del estallido social, cuando la intérprete se encontraba a solo metros del Centro Cultural Gabriela Mistral donde trabajaba. “No estaba en el imaginario que un funcionario de Carabineros iba a apuntar y disparar a las cabezas de las personas”, dice Grandjean. La víctima recibió proyectiles en su rostro que la dejaron gravemente herida, y que según la Fiscalía ocurrió por el no cumplimiento de protocolos para el uso de la escopeta antidisturbios por parte del funcionario, acusando apremios ilegítimos. Este martes, el capitán de Carabineros -cuya identidad quedó con prohibición de ser revelada por el tribunal- fue formalizado, quedando con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de portar armas y municiones durante los 120 días de la investigación. “Este señor no me interesa su vida, lo que me interesa es que no lo vuelva a repetir, que se dé cuenta de la vergüenza enorme que le hace daño a su grupo, comunidad y familia, con ese actuar completamente indebido e indecente”, concluyó la actriz.