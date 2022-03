Una gravísima denuncia realizó Lissette Silva, una profesora que ingresó a pabellón para llevar a cabo una cirugía de aumento mamario en una clínica y días después despertó en otro centro hospitalario y con una de sus piernas amputadas. La mujer acusa negligencia médica y se suma a una amplia lista de víctimas de intervenciones estéticas, un rubro que en nuestro país carece de fiscalización. El 13 de septiembre de 2018, la vida de Lissette cambió para siempre. “Uno va con la fe de que todo va a salir bien, lo que no ocurrió en este caso”, dijo la docente. Los acusados por esta situación son un anestesiólogo, un médico que no contaba con la especialidad y dos clínicas privadas que cometieron una cadena de errores. Actualmente, la mujer cuenta con una prótesis que le significa un alto gasto periódico en insumos asociados. Luego de esta situación, Silva estuvo internada casi un mes en estado grave, en coma, y perdió la memoria de varios meses antes del procedimiento. Josefa Giesen, la abogada de la familia, señaló que “nosotros objetamos que esto sea un caso fortuito (…) no descartamos el día de mañana interponer una querella criminal”.