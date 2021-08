Tres familias denuncian que la empresa Lodge Constructora, encargada de armar casas prefabricadas, no cumplió con los contratos después de haber cancelado millonarias sumas para la construcción de viviendas en Aculeo, San Francisco de Mostazal y el Cajón del Maipo. Todos llegaron al contacto de dicha empresa por recomendación de un ejecutiva, quien en conversación con CHV Noticias asegura que recibía el 6% de la comisión y que hoy perdió contacto con el dueño de la constructora. Además, los denunciantes concuerdan en que los trabajos están mal realizados y que tras el temporal la estructura presentó daños irreparables. Un informe técnico constató que no sólo el proyecto está mal ejecutado, sino que además avanzaron sólo un 22% en relación al dinero que se entregó. Durante la realización de este reportaje, descubrimos una serie de irregularidades durante el proceso, como por ejemplo, el director que aparece en el sitio web de la empresa vive en Argentina y no sabía que estaba involucrado. “Me tiene realmente sorprendido la conducta que ha tenido este muchacho. Nunca pensé que iba a llegar a semejante descalabro, que me saque de la página. Creo que hay… podríamos decir dolo en ciertas actitudes”, declaró el arquitecto Gerardo Parizzi, quien aparecía como dueño de la empresa.