La comunidad de Renahue, en la Región de La Araucanía, está en una disputa con un empresario a quien acusan de haber cerrado una ruta a las orillas del Lago Caburgua. El propio Ministerio de Obras Públicas certificó que se trata de un camino público. “El año 1998 llega un vecino al sector. Él alega propiedad privada de un camino que ha sido público, según nosotros, desde siempre”, afirmó Rosa Zúñiga, vicepresidenta de la Junta de Vecinos de Renahue. El empresario Alberto Kassis compró un fundo hace más de 20 años en el sector. La denuncia de los pobladores pasa porque cerró un camino que por años daba conectividad a las comunidades que allí habitan. Zúñiga agregó que “el año 2009 él empezó a construir y trajo un cuidador. Pusieron un portón cerrando el libre paso a la gente que vive más al fondo”. “Este es un camino que los vecinos usan hace más de 100 años. El caballero llegó hace 20 años y no puede venir a adueñarse del camino y decir que lo hizo él”, afirmó por su parte Cristián Muñoz, presidente de la Junta de Vecinos. El reclamo de estos vecinos pasa por lo que dicen se trató de un abuso al cerrar ese camino que ellos mismos años atrás construyeron. El concejal de Pucón Cristián Hernández aseguró que “hay un privado que por años ha entorpecido el paso de los vecinos. Este señor es amigo tanto de la ex presidenta como del actual presidente y nadie hace nada por un camino que, desde los años 70 en adelante, tiene un número, un código y un rol”. ¿Es realmente público el camino que este empresario cerró para fines propios? Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que “para nosotros esa ruta es un camino de uso público. Tiene que mantenerse una franja de uso público de 8 metros como mínimo y eso vamos a exigir que se cumpla así”. Por teléfono hablamos con el empresario Alberto Kassis, quien dijo estar en desconocimiento de lo que resolvió la autoridad respecto a este camino y que no ha sido notificado de aquello. Le pedimos una entrevista, pero declinó participar.