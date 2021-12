El mismo día que se conmemoraba el día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una nueva denuncia se conoció entre las miles de manifestantes. La historia de Katherine Cruz Chacana, una mujer que tomó la decisión de quitarse la vida el pasado sábado 6 de noviembre. Según su familia, la ex pareja de Kathy, la habría agredido en reiteradas ocasiones, tanto de manera físicas como psicológica. La mujer, por casi diez años mantuvo una relación con Diego López Romero, padre de uno de sus hijos, con quien vivió hasta este año en Viña del Mar. En ese sentido, existen dos constancias formales por violencia intrafamiliares durante sus años de relación. En ese contexto, también había una denuncia por maltratos al hijo que tienen en común. Un día antes del suicidio, Kathy envió algunos audios a sus amigas: “No sé cómo hacer que esto cambie rápido, que ya no pase más esto”. Tras la muerte de Katherine, la familia puso una querella contra Diego por violencia intrafamiliar habitual, acusándolo como el responsable de que la joven madre no quisiera seguir con vida. Para la abogada querellante, la víctima sufrió una violencia intolerable, que desencadenó los hechos. La familia pide que el caso sea reconocido como inducción al suicidio, lo que actualmente no está penado por la ley. No obstante, el proyecto de Ley Antonia, busca modificar el Código Penal y tipificar la influencia sobre la víctima como delito.