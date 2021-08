Cientos de familias del Cajón de Lebu querían vivir en la tranquilidad del campo pero a pasos de la ciudad, un sueño que se vio interrumpido por los múltiples cortes de energía eléctrica que comenzaron a sufrir hace meses. Sin embargo, este lunes la luz se cortó definitivamente. Los problemas siguen porque estas parcelas tienen suministro de agua por pozos, los cuales no pueden operar y por tanto decidieron salir de sus hogares. Han perdido sus fuentes de ingresos ya que no pueden trabajar de forma telemática, y otros temen perder sus negocios ya que dependen del suministro eléctrico. Problema que hasta el momento no tiene solución, todo por el mal manejo de la empresa inmobiliaria Coterránea que les entrega energía de forma privada y a alto costo. Dificultades que se habrían originado debido a la gran cantidad de personas que compraron parcelas sin que la inmobiliaria haya regularizado sus empalmes a la empresa eléctrica Chilquinta.