Han pasado algunos días desde que conocimos el caso de Xavier Buhl, quien continúa viviendeo de allegado donde sus vecinos luego de que una familia se tomara su casa. Ha pasado 4 años en la calle, pero por fin ve una luz de esperanza. La casa de Xavier fue tomada por Nelson y Ester hace 3 años y medio. En ese entonces él trabajaba en las cercanías y junto a su familia dormían en su lugar de trabajo, hasta que encontraron una solución. A pocas cuadras había una casa completamente deshabitada. “Aquí vivía gente okupa y los vecinos nos pidieron que sacáramos a la gente de acá”, señaló Ester. Cansados de que la casa fuera utilizada por desconocidos, los vecinos propusieron a la pareja que ocuparan en lugar. Aseguran que no estaban enterados del paradero de Xavier, quien recién volvió a reclamar su propiedad el pasado viernes. La mujer afirmó que “yo no sabía del caballero. Apenas supe le dije que me iba a mover al tiro, porque sé que esto no es mío. Jamás lo había visto antes”. Pero lamentablemente la toma de su casa no es el único dolor de cabeza que ha tenido que sobrellevar este hombre. Luego de que CHV Noticias diera a conocer el caso de Xavier, recibimos una nueva denuncia. En Puchuncaví, otra propiedad de él había sido tomada. Este vez se trata de un terreno baldío.