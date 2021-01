La situación en la que se encuentran estos adultos mayores es dramática. Jubilaron, pero deben seguir trabajando producto de sus malas pensiones. Enfermaron, pero en plena pandemia los dejaron sin el pago de sus licencias médicas.

Al respecto, tuvieron que vender sus pertenencias o ponerse a recoger latas en la calle para conseguir algo de dinero.

“Yo tengo cáncer renal terminal”, contó Jorge Olivares Castro.

A sus 76 años trabajaba como conserje, antes de ser diagnosticado con un cáncer terminal. En julio y en plena pandemia, el Compin dejó de pagar sus licencias médicas.

“Si yo no estuviera así estaría trabajando. La pensión es miserable, no me alcanza para nada”, dijo Jorge.

Su esposa, Blanca Flores, relató lo mal que lo han pasado. “No hemos tenido ni para el pan”, aseguró.

La seremi de Salud, Paula Labra explicó que “en los casos de las enfermedades irrecuperables se pierde la licencia médica y en el caso de don Jorge, el tiene una edad superiora la jubilación. Él podría apelar a la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso)”.

CHV Noticias se contactó con la Suceso y quedaron de dar una respuesta, pero nunca más contestaron.

Otro caso es el de Luis Castro, operado tres veces a la columna. Trabajaba en el campo cuando se lesionó.

Fue operado de su cadera izquierda, luego de su espalda y hoy se encuentra en lista de espera para una tercera cirugía de su cadera derecha, la que cual es clave para su recuperación, pero que fue suspendida debido a la pandemia, al igual que el pago de sus licencias.

Luis y su esposa, Margarita Vergara, comenzaron a juntar latas para poder conseguir algo de dinero.

Por 10 kilos de latas reciben 600 pesos. “Todo sirve, a veces juntamos 10 mil pesos al mes”, dijo Margarita.

Andrea Martones, abogada experta en el sector de salud, explicó que “no es un criterio que las licencias sean demasiado prolongadas para rechazarlas”.

Pero recurrir a la justicia es incurrir en un gasto que muchas veces no se tiene y que escapa a la responsabilidad del trabajador.

Por otro lado, José Isla Zapata padece de un cáncer gástrico. “A mí me descuentan Fonasa. ¿Tengo derecho a que el Compin me pague? Sí”.

“Yo no puedo ir a un negocio y decir ‘sabe que tengo cáncer, ¿me puede dar un kilo de pan?’ tengo que llevar plata, también me tengo que comprar remedios”, lamentó José.