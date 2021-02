Alumnos del tercero medio del Colegio Agustiniano, a fines de 2019, decidieron organizar una gira de estudios, pero jamás imaginaron que una pandemia les impedirían concretar sus sueños de vacaciones. La agencia responsable del viaje es Atui, y el destino sería Bariloche, en un itinerario que incluía fiestas y diversas actividades deportivas. “Desde la empresa siempre insistieron en que el paseo se iba a realizar sí o sí, porque la pandemia iba a pasar y se iban a tomar los resguardos”, dijo Pablo Figueroa, uno de los apoderados que denuncia. Sin embargo, aquello no ocurrió. Al mismo tiempo, la agencia no les entregó más informaciones conforme pasaban los meses. Finalmente, debido a las dificultades para viajar por la crisis sanitaria, alumnos y apoderados prefirieron anular la gira, pero ahí los problemas se acrecentaron, ya que Atui señaló que ya tenían reservas con el dinero, traspasándole la responsabilidad a la aseguradora contratada. Empresa de seguros que tampoco se hizo cargo y, además, la agencia les respondió que la pandemia no era motivo suficiente para anular los servicios contratados y sólo ofrecen devolver la mitad de lo pagado.