Dos jóvenes denunciaron haber sido víctimas de una agresión por parte de los guardias del local Zona 3 del Barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta. Tras el incidente, una de las personas agredidas decidió alertar por Instagram lo sucedido y se dio cuenta que no era el único que había vivido algo similar. “Luego que se subió todo a las redes sociales, empezaron a llegar cientos de casos contando las mismas situaciones, con los mismos patrones y el mismo actuar por parte de seguridad y de la gente que trabaja en el sector”, relató una de las víctimas a CHV Noticias. Por otra parte, Martín, joven que denunció la agresión de un cliente, acusó la indiferencia por parte del personal del recinto. “Ellos vieron que en mi cara tenía y no se percataban, no les daba importancia. Una amiga se acercó a ellos y no dijeron nada”, indicó. Hace pocos días, el OS-10 de Carabineros fiscalizó el local tras la denuncia. Actualmente permanece cerrado, pero sin un letrero que especifique si está clausurado.