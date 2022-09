Agresor de Simón Boric pide disculpas y aclara que “nadie sabía que era el hermano del Presidente”

Un equipo de CHV Noticias buscó a los involucrados en la cobarde agresión que sufrió el hermano del presidente Gabriel Boric, Simón, a comienzos de septiembre, en lo que fue verdadera emboscada callejera tras intentar evitar un saqueo. Uno de los imputados, Esteban Muñoz, de 18 de años, conversó en exclusiva con este medio y sostuvo sobre su participación que “yo le tiro una patada y un charchazo y yo me alejo al tiro, pero estuvo demás lo que pasó”. Además, indicó que “nadie sabía que era el hermano del Presidente” y que se retiró del Instituto Barros Arana (INBA), donde cursaba sus estudios, tras el incidente. “Yo sinceramente le pediría disculpas, diría que actuamos de mala manera, no hablo por la gente con la que actué. Me arrepiento porque pensé mal, obré mal, lo que hice, habrá que asumir no más”, admitió. Además, sostuvo que no conoce al resto de los imputados, salvo a Benjamín Fernández, de 20 años, quien fue detenido dos veces previas, una de ellas por incendiar un bus en Estación Central.