Esta semana se dio a conocer el testimonio de cinco ex funcionarias del municipio de Cerrillos, quienes acusan al alcalde Arturo Aguirre de haberles realizado tocaciones sin consentimiento, relaciones bajo la amenaza de perder el trabajo y otras actitudes de parte del candidato a la reelección. CHV Noticias conversó en exclusiva con el jefe comunal, quien negó las denuncias entregadas a la Policía de Investigaciones (PDI). “Eso no fue cierto, como no es cierto ninguna de las acusaciones. Confío en la Fiscalía y la investigación, porque tengo la certeza de que nunca podrán probar algo, porque todo es falso”, aseguró Aguirre. Durante la noche de este jueves se confirmó la renuncia del denunciado al Partido Socialista, tras la petición de la candidata presidencial de la colectividad, Paula Narváez.