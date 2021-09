En julio de este año, Gustavo Toro resultó electo como alcalde de San Ramón con un estrecho margen sobre el ex jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera. Desde entonces, dice, ha recibido una serie de amenazas por denunciar los nexos de Aguilera con el narcotráfico. “Desde que me despierto hasta que vuelvo a mi casa (estoy con) escolta por un tema de seguridad”, señala Toro en entrevista con CHV Noticias. “Todo el día y todos los días me tienen que acompañar, así lo dispuso el Ministerio del Interior y la Fiscalía”, detalló. A más de un mes de asumir el cargo, sostiene que al llegar a la oficina de la alcaldía “se habían llevado todos los muebles”. Por otra parte, en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) se encontraron diversas sorpresas. “El primer día fue bien difícil porque hay muestra de videos con ratones secos, con fecas de ratones, cajas de alimentos que estaban vencidas”, señaló Patricia Mardesic, directora de la Dideco de San Ramón. Sobre esto último, el actual alcalde señala que “el daño que se hizo a esta oficina tiene que ver con los favores políticos, o sea desde aquí salía la colaboración y la devuelta de mano por el voto y el compromiso político”. Desde que llegó a la alcaldía el pasado 18 de agosto, Toro ha desvinculado a 600 funcionarios, se estima que 100 de ellos eran “fantasmas”, es decir, recibían un sueldo pese a no prestar servicios. En ese sentido, el jefe comunal asegura que aún hay trabajadores vinculados a Aguilera en el municipio. “Por contrato no los podemos desvincular, pero sí estamos elevando sumarios. Nosotros calculamos aproximadamente 4 mil millones de deuda vencida. Acá se hizo una cuestión bien triste: se gastó el presupuesto del año en los primeros siete meses. El área de educación sobrepobló la dotación de trabajadores”, agregó.