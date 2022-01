El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, manifestó a CHV Noticias que existe una alta preocupación por el flujo migratorio, el aumento de la delincuencia y la falta de seguridad entre los vecinos y vecinas. En ese sentido, aseguró que “el tema migratorio lo debemos abordar de manera humanitaria. El tema de la seguridad nacional tiene que abordarse desde otra mirada”. Asimismo, indicó que “espero que el gobierno, en este último tiempo que le queda, reaccione y no abandone la frontera, que escuche a las autoridades locales”. Finalmente, manifestó que “el crimen organizado ha existido siempre. Somos una frontera compleja. Ante la falta de Estado, el crimen organizado se hace más fuerte (…) estamos a tiempo, pero si no hay un control el crimen organizado va a ganar terreno y eso es lo que no queremos y tenemos miedo de que pase en nuestra ciudad”.