Nuevas y masivas filas se registran este martes en diversos vacunatorios a lo largo del país, esto pese a la confirmación de parte del Gobierno de que hay disminución de vacunas Pfizer y también de los municipios, quienes han afirmado que no tienen stock suficiente para todos los asistentes.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aclaró el lunes que el déficit se mantendrá por toda la semana, por lo que señaló que se dará prioridad a las personas que tengan que administrarse con la segunda dosis, al menos hasta que lleguen nuevos cargamentos.

Respecto a esto, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, mostró su preocupación por la situación, ya que relató que en los últimos días hubo “un colapso total” en el Gimnasio Villa Sur, uno de los principales vacunatorios de la comuna, donde incluso contó que llegaron habitantes de otras localidades a inocularse.

“Pasado el mediodía (del lunes) nos avisaron desde la Seremi de que podíamos ir a retirar nuestras dosis. Nos dieron 410 dosis de Pfizer y algunas de Sinovac. No pudimos atender en la mañana y es lo que lamentamos nosotros porque tenemos equipos contratados para estos efectos, podríamos ir avanzando mucho más rápido en alcanzar las poblaciones objetivo”, declaró el jefe comunal a Contigo CHV Noticias AM.

Incluso, aseguró que tienen una importante cifra de rezagados. “En el rango de 18 a 39 años hemos pasado la barrera del 50%, estamos lejos todavía del 80% y más dramático en el rango de 12 a 17 años, donde no hemos superado el 5% y no por responsabilidad nuestra, sino porque no tenemos las vacunas suficientes para poder avanzar con mayor rapidez”.

“Nosotros tenemos total desinformación con lo que está pasando en cuanto al stock de vacunas por parte de la Seremi, que la que distribuye estas dosis en las distintas comunas. Estamos recibiendo información día a día y ese es el llamado que le queremos hacer a la autoridad, a que mejoremos los canales de comunicación para nosotros poder hacer una programación efectiva”, agregó.

Astudillo añadió que este atraso en el proceso de vacunación fue uno de los motivos por los cuales los colegios de Pedro Aguirre Cerda no han podido restablecer las clases presenciales, ya que “no tenemos la disponibilidad de vacunas para inocular a los jóvenes de entre 12 y 17 años”.

“Deberíamos estar recibiendo más vacunas por parte de la Seremi, pero no tenemos certezas, por eso es que hacemos el llamado a que nos coordinemos mejor”, concluyó.