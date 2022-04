Alcaldesa de Las Condes acusa falta de atribuciones en seguridad municipal: “No podemos usar ni gas pimienta”

Comerciantes de la calle Isidora Goyenechea, en la comuna de Las Condes, han manifestado su preocupación luego que, con sólo tres días de diferencia, un grupo de delincuentes ingresaran a una misma tienda de moda en dos ocasiones para robar distintos artículos. En entrevista con CHV Noticias, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, solidarizó con los locatarios afectados y aseguró que “hoy día las seguridades municipales no contamos con ninguna atribución, tanto así que nuestros inspectores no pueden usar ni gas pimienta en autodefensa. Si bien fuimos los primeros en llegar al lugar (del asalto), no contábamos con ninguna medida de autoprotección, es decir, nuestros inspectores se enfrentaban a quemarropa”.