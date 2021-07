Una importante cantidad de municipios a lo largo del país no pudo continuar con el proceso de vacunación este jueves debido a la falta de dosis, especialmente del laboratorio Pfizer.

Esta situación fue criticada por el ministro de Salud, Enrique Paris, quien llamó a los jefes municipales a no cerrar los vacunatorios “sólo porque falta Pfizer”, además de asegurar que este problema se iba a solucionar.

Respecto a esto, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, confirmó que un grupo de jefes comunales sostuvo una reunión en la tarde de este jueves para informarle de la situación al titular del Minsal.

Delfino aseguró que en la cita, Paris no dio “ninguna certeza. Yo le dije al ministro que no podía abrir los vacunatorios porque estoy en cero. Entonces, con las palabras que él mismo dijo en la mañana se genera una angustia, porque las personas concurren a vacunarse y los funcionarios les dicen que no hay”.

“Nosotros estamos en cero. Ninguna vacuna, ni Sinovac, ni AstraZeneca y tampoco Pfizer, entonces ahí se entera de que en Quinta Normal no había ninguna vacuna y ahí se generan unas coordinaciones en la tarde, pero bien tardíamente. Nosotros hemos estado actuando un poco a ciegas con esta situación. Estamos en un momento bien complicado y lo lamentamos mucho”, explicó la jefa comunal en entrevista con Contigo CHV Noticias AM.

En cuanto a si van a poder abrir los tres centros de vacunación de Quinta Normal, la alcaldesa aclaró que “estamos un poco complicados. Esta mañana, no sabemos la hora, llegan 80 dosis de Sinovac y 900 dosis de Pfizer, comprenderás que eso es suficiente. Al menos hoy, vamos a vacunar con esas dosis, pero no sabemos lo que va a pasar el fin de semana. Nosotros vacunamos entre 800 y 900 personas por día”.

En este marco, Delfino afirmó que “en el caso nuestro, lamentablemente el ministro no sabía lo que estaba pasando en la comuna, tampoco creo que corresponde el emplazamiento que nos hacen a los alcaldes y alcaldesas de decir que no cierren los vacunatorios”.

Pese a esto, la jefa comunal catalogó el proceso de vacunación general como “exitoso” desde su inicio en diciembre del 2020.

“Tenemos una gran parte de la población que ya está vacunada. Creo que lo que falla es que falta la comunicación. El ministro tiene que saber lo que pasa en los territorios, principalmente en las comunas que estamos más afectadas como Quinta Normal, que no tenemos ninguna vacuna. Por otra parte, queremos certezas”, comentó.