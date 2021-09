La diputada del la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, se refirió a las indicaciones presentadas por el Frente Amplio para un cuarto retiro de los fondos de pensiones.

En conversación con Contigo CHV Noticias AM, la parlamentaria explicó que su partido no se cuadró con lo presentado por el bloque del candidato presidencial, Gabriel Boric. Junto con agradecer la forma en que en Apruebo Dignidad se ha debatido este tema, señaló que la decisión de no respaldarlo radica en los impuestos.

Según señaló la diputada, lo que se planteó era “aplicar un impuesto a aquellos que ganan 2,5 millones brutos”. Ella y su partido creen que esto “no corresponde. Nosotros creemos que no es bueno que eso ocurra”.

Por lo anterior, con la Federación buscan dar una discusión “en relación a dar una carga impositiva, a lo que planteamos con los súper ricos”.

Con respecto a si esto correspondería a una “letra chica” en el proyecto de un cuarto retiro, la diputada Sepúlveda afirmó que cree “que no es letra chica en el sentido que estamos discutiéndolo de cara a la ciudadanía, todo el mundo sabe lo que estamos discutiendo. Yo creo que va a quedar como una letra grande”.

“Yo creo que no es bueno un impuesto ahora”, agregó en la entrevista la parlamentaria, asegurando que “no da una buena señal al país frente a cargas impositivas de verdad de los que tienen, de los que podrían pagar mucho más, como empresas, como personas individuales (…) Seguir gravando a una clase media no me parece”.

El problema de las pensiones

Una de las críticas sobre un posible cuarto retiro es que personas que no tienen necesidades podrían retirar sus ahorros. Esto permitiría que guarden el dinero y, eventualmente, tendrían problemas al momento de jubilar por sus pensiones.

Sobre esto, la diputada Alejandra Sepúlveda indicó que es importante recordar la incertidumbre. Según ella, las personas prefieren tener el dinero en su poder “a que se siga perdiendo en los fondos previsionales”, además de destacar que la inflación también repercute en este tema.

Por otra parte, en cuanto al problema que se presentaría en las pensiones, destacó que personas que hicieron sus retiros y tenían pocos ahorros, no tenían opción de obtener pensiones altas, sino más bien una “Pensión Básica Solidaria”.

Es por lo anterior que Sepúlveda destacó que “frente a esa situación, tenemos que hablar necesariamente de la reforma a las pensiones. Espero que el Gobierno entienda que necesitamos una ley corta ya que no podemos hacer una reestructuración importante”.

Entre los cambios que deberían incluirse, según la parlamentaria, están la disminución de la tabla de mortalidad, aumentar el Pilar Solidario y la Pensión Máxima que se pueda recibir. “Hay cosas que podríamos mejorar para aumentar la pensiones hoy día”, argumentó.