Ex subsecretario de Hacienda llamó a no fijar precios para combatir alzas: “Sería nefasto para la economía”

Tras las constantes alzas de precios en productos esenciales, el gobierno sigue estudiando alguna medida para combatir esta situación. De hecho, el propio presidente Gabriel Boric aclaró que próximamente se dará a conocer una serie de medidas con dicho objetivo. En ese contexto, Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda, llamó a que una de las propuestas no sea una fijación de precios en los bienes. En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, el economista aseguró que esa medida “sería nefasta para la economía, Eso va contra la política de los mercados”. Además, también abordó un posible subsidio a la canasta básica familiar y el acuerdo logrado del Ejecutivo con la CUT por el aumento en el salario mínimo .