Rodrigo Alejandro Ramos Cordero, de 36 años, desapareció el pasado 4 de octubre mientras mochileaba por la isla de Chiloé. Hasta la fecha no hay noticias sobre su paradero, por lo que su madre decidió viajar desde San Fernando hasta ese lugar para continuar con su intensa búsqueda.

Pero este no es el único caso, ya que a mediados de noviembre la prensa local indicaba que hay al menos 20 personas desaparecidas en la isla, cuyo más reciente caso es el de Rodrigo Ramos.

Según el relato de su madre, Patricia Cordero, fue un 2 de octubre cuando tuvo por última vez contacto con él. “La última llamada que yo tuve de él fue aquí en la plaza del Tren. Donde el me dice ‘mamá, ya llegué, aquí estamos’ y me hizo videollamada y me mostró este lugar”, relató.

De acuerdo con lo que le dijo su hijo, estaría durante ese fin de semana en la isla para luego ir hacia Puerto Montt y así continuar con su travesía por el sur del país. Y es que Rodrigo dejó San Fernando a principios de junio, y su objetivo era encontrar trabajo y establecerse en Coyhaique, pero debido a la pandemia, sus planes cambiaron.

El persecutor de la Fiscalía local de Castro, Enrique Canales, detalló que “la policía encargada de la orden que se impartió en su oportunidad continúa realizando intensas diligencias, en este momento analizando un importante número de grabaciones que fueron levantadas desde diversos puntos de la comuna de Castro”.

Pero Patricia asegura que “ha sido una agonía de dos meses” luego de la desaparición de su hijo, por lo que “le pido a todos los isleños que informen” cualquier antecedente respecto de su posible paradero, sentenció.

La PDI, por su parte, asegura que hasta la fecha hay cuatro personas desaparecidas vigentes. Una cifra que no coincide con la de Carabineros, quienes informan que en seis comunas de la isla “existen 471 denuncias por presuntas desgracias acogidas en nuestros cuarteles. A la fecha, se han encontrado a 461. Son 10 personas que mantienen un encargo vigente“, indicó el mayor Miguel Aguilar, 2°comisaría de Castro.

Debido a eso, el diputado Gabriel Ascencio afirmó que “lo que corresponde es pedir al Fiscal Nacional que le dé las instrucciones a fiscales locales para que coordinen las investigaciones que se están haciendo. Que sea capaz de ordenar el cruce de datos, que trate de llevar con la mayor celeridad y acuciosidad las investigaciones que puedan realizar”.

En el caso de Rodrigo, su madre decidió viajar a Castro esta semana, ya que “la situación se hacía desesperante, porque era todo muy lento”. Tras su llegada, la familia del joven mochilero solicitó reunirse con autoridades para agilizar las diligencias correspondientes.

El gobernador de la provincia de Chiloé, Pedro Andrade, declaró que “concordamos plenamente con ella en que tenemos que hacer todos los esfuerzos desde esta gobernación y las autoridades correspondientes para ojalá en el breve plazo encontrar y entregar una respuesta a la familia que tanto esta sufriendo hoy”.

Mientras que Alejandro Pino, de la Brigada de Investigación Criminal de Castro, añadió que “las diligencias no han cesado y en este momento continúan. La intención general de todo esto parte con intentar reconstruir el historial de tránsito de este joven por la provincia de Chiloé para a través de esas versiones ir encontrando algunos medios de prueba”.