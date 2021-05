Para Ángel Abusleme, el tercer retiro de fondos se convirtió en una pesadilla.”Recibí un correo de la AFP diciéndome que el tercer retiro iba en curso y yo no lo había hecho. Aproveché de preguntar si alguien ha hecho una solicitud de segundo retiro a mi nombre, y sí, alguien la hizo”. Así se enteró de que ya no tenía un segundo retiro de fondos de la AFP Capital y que aparentemente estaban intentando sacar el tercero. El método utilizado apunta a una presunta suplantación de identidad, además del uso de una cuenta prepago de la caja de compensación Los Héroes, desde donde indicaron que se procedió al bloqueo de la tarjeta y cuenta abierta a su nombre, junto con la recopilación de la información pertinente al caso. “Esto es mucha plata, no puedo dejarlo pasar”, dice Ángel, quien finalmente pudo presentar la denuncia correspondiente a la PDI con la esperanza de recuperar sus ahorros en algún momento, y estos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Oriente para iniciar con las primeras diligencias. En un comunicado, AFP Capital indicó que cumplieron con protocolos de seguridad en este retiro.