Sillas desocupadas reflejan la disminución evidente de los interesados en vacunarse contra el COVID-19. Entre 42 y 49 años, el rango etario contemplado actualmente en el calendario, el porcentaje de quienes han recibido su primera dosis apenas supera el 50%. Un estudio de la Universidad de Chile en conjunto a otras entidades, elaboró un perfil de quiénes no han querido vacunarse. “Los hombres, pese a que manifiestan una mayor disposición a vacunarse que las mujeres, en términos efectivos se vacunan menos. Las personas que tienen una educación profesional o técnica superior, versus personas con educación básica o media, o personas que tienen Isapre versus Fonasa, en cualquiera de esas dimensiones encontramos que las personas de mayor nivel socioeconómico tienes un mayor nivel de haberse vacunado”, explica Cristóbal Cuadrado, de la escuela de Salud Publica de la U. de Chile. Entre las principales razones de quienes deciden no vacunarse, está el temor a efectos adversos con un 19%, un 11% cree que la efectividad es el motivo y el 10% por el rápido proceso de elaboración de las vacunas. Analistas de The Financial Times estiman que en Chile se han evitado alrededor de 1.500 muertes gracias al plan de vacunación.