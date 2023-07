Alexis Sánchez habría rechazado nueva oferta del Marsella y en Francia ya especulan con su salida

Alexis Sánchez sigue disfrutando de sus vacaciones en Chile. Mientras, en Marsella sufren intentando retener al delantero nacional, quien tuvo una gran temporada debut defendiendo al Olympique de Marsella.

Desde su arribo a mediados del 2022, Sánchez sumo 18 goles y 3 asistencias en 44 encuentros, considerando las tres competiciones en que participó su club. Razón por la cual siguen buscando renovar con el artillero, quien finalizó contrato y es jugador libre desde el 30 de junio. Es más, según trascendidos de prensa, ya ha recibido ofertas de clubes como Al Fateh, Galatasaray y Monterrey, entre otros.

Hace una semana, medios franceses informaron que desde el Marsella se le había realizado una propuesta que significaba un aumento del 25% de su sueldo actual, alcanzando una cifra cercana a los 7,5 millones de euros anuales, pero Alexis y su representante, Fernando Felicevich, la rechazaron.

Ahora, el cuadro olímpico le ofreció una subida del 30% para quedarse con el delantero, pero la respuesta volvió a ser negativa.

Criticas a la directiva

“La directiva no parece no estar a la altura. El club no ha fijado ningún plazo para que el chileno decida sobre su futuro. Una prórroga tranquilizaría al público y daría un marco de confianza al nuevo técnico Marcelino en el sector ofensivo”, explicaron desde el reconocido medio L’Équipe.

Es más, desde Ouest France, otra publicación gala, apuntan que la negativa tendría relación con los refuerzos que ha conseguido el Olympique.

“Durante la temporada, Alexis Sánchez ha expresado claramente su necesidad de evolucionar hacia un equipo capaz de competir por títulos”, explican.

Por ahora, el elenco focense sólo ha sumado al mediocampista Geoffrey Kondogbia, proveniente del Atlético de Madrid y al nuevo entrenador, ex Athletic Club. Además, afirman que llegaría Renan Lodi, también proveniente de los colchoneros.

El próximo 31 de agosto cierra el mercado de pases en Europa y el reloj sigue corriendo para Alexis y el Marsella, más considerando que los franceses ya volvieron a los entrenamientos para preparar el duelo de fase previa en Champions League agendado para la segunda semana de ese mes.

