“No quieren que nadie saque la voz”: Alfonso Coke por amenazas de muerte a alcaldes de La Araucanía

Alfonso Coke, alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), habló este martes en CHV Noticias sobre la denuncia de seis alcaldes amenazados de muerte, tras sostener una reunión con el jefe de la Defensa Nacional, el general Edward Slater, para coordinar la seguridad del Estado de Excepción. “Estos grupos violentistas no quieren que nadie saque la voz”, expresó la autoridad comunal, quien agregó que la mayoría son alcaldes afectados son de ciudades grandes. Asimismo, apuntó que “el Estado de Derecho hace muchos años que dejó de funcionar y se les dio alitas a estos delincuentes, empezaron a avanzar y no hay cómo atajarlos”. Consultado por si ha recibido amenazas, expresó que “me reservo el derecho, pero puedo decir que la historia se hizo para los valientes y hay que morir con las botas puestas, sacando la cara por los 32 colegas que están sufriendo, no me puedo esconder”.