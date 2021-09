El conjunto habitacional Costa Azul es un proyecto que entregaría viviendas a 804 familias en la comuna de Puente Alto. Inmuebles que estarían ubicados al interior de un terreno que se encuentra completamente vacío. Las familias llevan años preguntando por sus casas y departamentos que prometidos. Todo se inició hace más de una década, cuando vecinos se organizaron en diferentes comités, ya que la mayoría de ellos vivía en calidad de allegados. “Tuvimos que hacer completadas, hicimos millones de cosas para adquirir el dinero”, señala una de las manifestantes. En ese sentido, lograron juntar dinero y postular a los beneficios. Luego de años de lucha, en diciembre de 2019 consiguieron el subsidio que cubriría gastos para finalmente construir sus viviendas. Cabe consignar que las familias cumplieron todos los requisitos indicados, pero solo falta uno para que la constructora inicie las obras, y es que manifestantes denuncian que desde el municipio no quieren entregar el permiso de edificación. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina señaló que la Dirección de Obras Públicas es independiente y que como edil no puede dar instrucciones al respecto, no obstante, contó que hay algunas aprensiones con relación a las características del terreno y el pozo de extracción de áridos que hay en el lugar. Desde la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo sostuvieron que la norma permite construcción de viviendas en el sector. El 6 de septiembre, la constructora envió los últimos detalles a la Dirección de Obras Municipales, quienes tienen hasta el 27 de septiembre para enviar una respuesta por la construcción en específico del proyecto.