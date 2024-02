Armada al rescate: Así funcionan los riesgosos operativos que salvan vidas en el mar

Haya marea alta o baja, bandera roja o verde, cada verano los bañistas desafían a las turbulentas aguas del Pacífico. Pese a las advertencias y a los pitazos de los salvavidas, siempre hay alguien que quiere ir más allá u otro que, pese a los debidos cuidados, es sorprendido por una ola o una corriente. Sin embargo, ahí están ellos, quienes arriesgan su vida por salvar a otros.

En exclusiva, un equipo de Reportajes de CHV Noticias llegó hasta la Gobernación Marítima de Coquimbo para encontrarse con el capitán de la Armada Lorenzo Panes, quien mostró con lujo de detalle cómo se preparan y cómo se realizan los rescates por cielo, mar y tierra.

“Vamos a mostrar las capacidades que tenemos desplegadas durante todo el verano, haciendo énfasis en la planificación especial por todo lo que reviste la gran concurrencia a las playas. Vamos a navegar y vamos a ver cómo opera una lancha de polícia marítima“, manifestó el capitán, como antesala de las impresionantes escenas que presentaría a continuación.

Reportajes de CHV Noticias registró simulacro de la Armada

Para no perder la capacidad de reacción, según contó Panes, la Armada debe realizar simulacros donde participa todo el personal involucrado en un rescate, tal cual fuese uno real.

“Buenas tardes, ¿cuál es su emergencia marítima?”, así comenzó el operativo, según registró CHV Noticias. “Hola, sí, sabes que quería informar que hay una persona que se está ahogando, es un hombre”, contestó el supuesto testigo a través del teléfono.

Así, recibida la información, medios marítimos, aéreos y terrestres concurren al lugar. ¿Cuál es el tiempo estimado de respuesta? “Esta unidad se encuentra de emergencia, la dotación siempre se encuentra en alerta, tenemos un tiempo de reacción aproximado de hasta 30 minutos. Hay que pensar que cada minuto que se encuentre la persona en el agua, se complejiza la emergencia”. explicó un marino.

Emergencia real ocurrió inmediatamente después de simulacro

Eran casi las 19:00 horas cuando finalizó el simulacro, el equipo de Reportajes de CHV Noticias estaba por retirarse y, de pronto, ocurrió una emergencia real en la playa Cuatro Esquinas de La Serena.

“Estaba mirando, estaba la niña jugando y yo estaba mirando todo el rato. No estaba tan adentro y de repente me fijé que las olas lo empezaron a llevar hacia adentro“, relató la mamá del joven que logró ser rescatado. “Me di cuenta que estaban los salvavidas, que empezaron a moverse. No alcancé ni a avisarles porque se dieron cuenta rápido. Entraron y luego apareció el bote salvavidas y el helicóptero”, agregó.

El capitán Lorenzo, por su parte, describió el operativo del rescate que quedó registrado en cámaras: “En primera instancia acude un bote que es parte del dispositivo de seguridad que tiene la Municipalidad para hacer el apoyo acuático. La aeronave va al sector y efectuó el rescate que ustedes vieron en primera persona“.

