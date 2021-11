Daniela acudió a una fiesta de Halloween la madrugada del 31 de octubre, y una vez finalizado el evento, dormía en una de las habitaciones cuando, según denuncia, fue drogada y violada por el dueño de casa. A horas de lo ocurrido, la joven estudiante de 19 años le contó a su madre, quien no dudó en denunciar lo ocurrido. “Una como mamá no sabe qué hacer, se te viene todo encima. Es mi guagua, mi hija mejor”, relató. El mismo día y tras la denuncia, cercanos a Daniela acudieron a la casa en Peñalolén donde se hizo la fiesta, buscando al presunto agresor e intentando hacer justicia con sus propias manos. Francisco Ticona de 23 años, fue detenido y formalizado por violación, quedando con arresto domiciliario total. Una medida que no comprende la familia de la víctima. La joven asegura que el individuo la drogó, acusación que está siendo investigada con análisis de laboratorio, cuyos resultados deberían estar listos en los próximos días.