“El narcotráfico genera corrupción, tiene mucho poder adquisitivo. En definitiva va generando corrupción y puede corromper completamente una sociedad, y no sólo a una sociedad sino que además a un sistema político. Si Chile no se hace cargo de esto, podemos efectivamente arriesgar incluso la consolidación de nuestra propia democracia”, fueron las impactantes declaraciones del director de la Unidad Especializada de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo. Preocupados están autoridades y expertos sobre los altos niveles de poder que han alcanzado los narcotraficantes chilenos. Hoy existe una nueva tipificación para los narcotraficantes, los llamados “neonarcos”, que emergieron y se potenciaron de manera sorprendente en los últimos meses. “Nosotros fuimos descubriendo un mundo nuevo, al que nosotros le llamamos el neonarco, porque aparece un narco nuevo después de estos dos contextos: El primero es el estallido social y en segundo término viene la pandemia. Entonces se cierra la frontera, no te puede mover todo lo que quisieras para poder comercializar tu producto, entonces en cualquier caso el narco que existía antes es otro narco”, asegura Jorge Molina, periodista de Radio Bío-Bío.