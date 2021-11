La tragedia del Hércules C-130, 38 personas muertas y 38 familias destruidas que buscan una respuesta que aún no llega. El pasado 22 de octubre, la Fuerza Aérea cerró sin responsables la investigación por el fatal accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2019 en el Paso Drake, Antártica chilena. “Ellos no fueron capaces de dar la cara y decir lo qué pasó. Había un general que se bajó de ese avión”, advierten las familias. Una institución que parece no aprender de su pasado y es protagonista de una nueva tragedia.