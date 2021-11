De más de dos mil armas de fuego incautadas por Carabineros, cerca de cien son ilegales. Es decir, eran a fogueo pero fueron adaptadas para poder disparar balas reales. Esta cifra es un 18% mayor al último registro. Es por esto que se presentó un proyecto de ley que propone eliminar todo tipo de tenencia de armas de fuego, incluso aquellas para legítima defensa. “El Estado y el gobierno debería partir admitiendo que hoy día no tiene control sobre las armas ilegales, porque si lo tuviera no habría problema. Primero, no serían ilegales y no serían un problema. Pero hoy día hay un descontrol sobre las armas ilegales, no se sabe de dónde vienen, no se sabe quién pone la munición para esas armas”, dijo Cristián Gamboa, de la Asociación Nacional de Tenencia Responsable de Armas.