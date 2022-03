Una mujer giró seis millones de pesos desde el banco, pero un grupo de delincuentes la distrajo y cambió la mochila en que tenía guardado el dinero en efectivo por una vacía. Se trata de un delito que anteriormente era muy común en los restoranes, pero que ha ido mutando hasta terminar en las sucursales bancarias. Tras una planificación perfecta y mucha sangre fría, un grupo de ladrones logró apoderarse de una alta cifra en unos pocos segundos. Francisca, una víctima de este ilícito denominado “mochilazo”, detalló en conversación con CHV Noticias que “entro al banco y voy al mesón en donde están las papeletas para hacer los depósitos. Mientras la estoy llenando, un caballero me dice que se me cayó un papel… me lo repite como tres veces más y como yo no lo tomaba en cuenta, me dice que tengo la chaqueta manchada”. Al momento en que la mujer se quitó la prenda mencionada para revisar, ocurrió el intercambio, que si bien fue a pocos centímetros de ella, no lo pudo notar. Se percató de la situación cuando ya era demasiado tarde luego de tomarle el peso al objeto. Afortunadamente, afuera del banco, habían tres funcionarios de Seguridad Ciudadana, quienes gracias a detalles proporcionados por otro testigo, pudieron darle seguimiento al sujeto, alcanzarlo y retenerlo. La afectada recuperó la totalidad del botín.