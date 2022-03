“Qué sacan con cortar los servicios o con presionarlos con fechas de pago, si la gente no puede pagar”, es la opinión de una ciudadana a raíz del aumento de la morosidad en las cuentas básicas. Servicios que durante la pandemia no fueron suspendidos: En un principio, dicha facilidad regía hasta diciembre del año pasado, y a pesar que la medida se extendió hasta fines de 2022, las deudas continúan acumulándose. “El problema es que no se condonó, sino que simplemente se prorrogó. La obligación seguía vigente y acumulándose”, plantea Francisco Talep, abogado y académico UCEN. Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los morosos de agua potable alcanzan los 613 mil clientes. La empresa es la encargada de evaluar si el cliente puede hacer una repactación, pero expertos llaman además a no dejar -dentro de lo posible- que se acumulen más esas deudas. Asimismo, hay un beneficio que permite que el Estado se haga cargo de parte de esta morosidad y la empresa del valor restante, pero esto tiene ciertas condiciones.