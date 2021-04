Los interceptan en las rutas, los intimidan con armas de fuego e incluso algunos han sido secuestrados. Es la cruda realidad de cientos de camioneros, que en medio de la pandemia dicen, han visto un aumento en la cantidad de delitos de los que son víctimas, pero también de la violencia con la que se cometen. “Te abordan y uno no sabe qué pasa. Es tan rápido, tan imprevisto, que uno no alcanza a hacer nada”, lamenta Raúl, que tras el robo de su vehículo fue secuestrado. “Pensé que me iba a morir”, reconoce. Los sectores marcados como críticos son zonas industriales, como la comuna de Quilicura, y las entradas a Santiago por distintas carreteras, al igual que la salida del Puerto de San Antonio, donde los camiones llevan millonarias cargas.