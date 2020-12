Armas de fuego y enfrentamientos son parte del panorama que han vivido vecinos del histórico Barrio Matta. Y es que cada semana ocurren hechos que los atemorizan, ya que además de sus bienes personales, son sus vidas las que corren riesgo.

Una situación que queda evidenciada con diferentes registros de cámaras de seguridad durante las noches. Por ejemplo, hace una semana, al término de una fiesta en un club nocturno clandestino, en pleno toque de queda, sujetos efectuaron al menos 20 disparos que dejaron a dos heridos.

Las evidencias del uso de armas quedaron graficadas en muros, ventanas y señaléticas del sector.

A este ataque se suma uno más preocupante registrado el pasado 19 de noviembre en la intersección de las calles Artemio Gutiérrez y Ñuble, a eso de las 21:25 horas.

En esa instancia, un conductor recibió ráfagas de disparos, obligándolo a retroceder para poder salvar su vida. De acuerdo con una vecina de la zona, los atacantes habrían utilizado un fusil, o algo similar, para poder efectuar esa ráfaga que preocupó a los habitantes del barrio.

Un vecino incluso dijo que “me encontré con todos estos casquillos…más de 20”, pese a que los que mostró a CHV Noticias fueron solo la mitad de los que logró recolectar tras el preocupante suceso que involucró balas de 9 milímetros.

“Yo pensando que podía venir Carabineros o un ente policial, dije lo voy a recoger por si de algo les sirve. Pero me gustaría que algún ente del gobierno tome cartas en el asunto, porque acá vivimos familias, señoras adultas, tercera edad”, agregó el testigo.

Y como si fuera poco, una semana antes de eso, en el mismo cuadrante del barrio, un individuo en motocicleta disparó en movimiento a una caseta de seguridad municipal de Santiago. Todo esto, mientras que la persona que vigilaba estaba al interior de la estructura.

“Estaba preparándome algo para comer. Estaba con la cabeza semi agachado, apoyado sobre el mesón. El disparo fue más o menos a la altura de la cabeza. Entonces sentí el balazo y me tiré a tierra, si no me tiro a tierra me llega en la cara o en la cabeza. Me toqué, me miré y sentí tres balazos más que el tipo pegó una cuadra mas allá”, relató el guardia afectado por este ataque.

Los cuadrantes al norte y sur de Avenida Matta, donde se concentran estos hechos, pertenecen a la 4° comisaría de Santiago. Según datos comparados con el año pasado, este 2020 registran bajas en delitos como robos, lesiones y violaciones. Mientras que el delito de homicidio suma una víctima más este año.

De acuerdo con el mayor Gerardo Mediavilla, actualmente están trabajando en la intervención de ambos sectores para mejorar los tiempos de respuesta por parte de los uniformados. Asimismo, iniciaron una coordinación con juntas vecinales del barrio.

Según Mediavilla, “esto ha permitido lograr incautaciones de armamento y municiones. Se ha logrado allanar cités donde personas extranjeras y nacionales han cometido tráfico de drogas”, concluyó.