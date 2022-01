La zona costera en plena temporada de verano se transforma en un oasis para el comercio local, no obstante, locatarios establecidos se ven amenazados por los ambulantes, asegurando que incluso pueden surgir actividades ilegales, ya que pelean de manera constante y generan una sensación de inseguridad para las personas. Comerciantes establecidos indican que vendedores llegan con otro temperamento. Para el alcalde de la comuna de El Quisco, José Jofre, el comerciante informal es “avasallador, irrespetuoso y no está entendiendo la diferencia entre necesidad y agresiones”. Incluso, asegura que no pagan permisos y que se llevan los recursos de la comuna. Es relevante consignar que la pesca y el turismo lideran la fuerza económica en el comercio local, no obstante se han enfrentado a los estragos de la pandemia y a los bajos precios de los ambulantes, quienes venden desde tragos preparados con alcohol hasta medicamentos.