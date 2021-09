Un verdadero remezón económico se generó tras conocerse el aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central. La medida busca frenar la inflación, la cual va a acumular 1,5%, mucho más de lo que se proyectaba hace muchos meses. El primer efecto de esta alza de tasa serían créditos hipotecarios más caros. ¿Cómo afectará esto? Por ejemplo, actualmente, si alguien obtuvo un crédito hipotecario por una vivienda de 5 mil UF con una tasa del 3%, se pagarán esas 5 mil UF más 2.113 UF de interés, pero el monto es mayor si sube la tasa de interés de ese mismo crédito. Al respecto, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, explicó que la decisión fue tomada con el objetivo de proteger a las familias del país: “es una economía a escala humana. No hay nada más frustrante para cualquier persona que los ingresos que le ha costado ganar se vayan entre los dedos como producto de los aumentos de precios”. Según economistas, los sectores de menores ingresos se verán más afectados, porque no poseen capacidad de ahorro. “Con esta medida, lo que busca el Banco Central es que se disminuya el IPC y de esta forma debiésemos ver disminuciones de la UF, pero no va a ser inmediatamente”, dijo José Raúl Godoy, analista jefe de XTB Latam.