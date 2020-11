Durante varias semanas, un equipo de CHV Noticias siguió a las descaradas bandas que buscan sus víctimas entre los conductores en pleno barrio Franklin. Apenas surge una congestión vehicular, atacan sin remordimiento y se llevan en tiempo récord sus celulares o las carteras.

“Se está dando más en la calle San Francisco, entre Franklin y Placer. Ese es el sector de ellos porque tienen mas salidas para meterse a la entrada del matadero, donde tienen muchas salidas para poder esconderse, cambiarse la ropa. Una persona que va hablando por celular en el auto, lo sacan así directamente”, cuenta Magdalena González, trabajadora de muchos años del sector y que, en su rol de dirigenta de los comerciantes, ha tenido reuniones con Carabineros y la Municipalidad de Santiago por la delincuencia que se vive en la zona.

Otra de las locatarias nos cuenta que los denominados “ventanazos” han aumentado en los últimos meses, lo que también ha afectado económicamente al sector. “La gente no quiere venir por el miedo”, asegura.

La pandemia del coronavirus no ha sido impedimento para esta banda. De hecho, utilizan siempre mascarillas, pero no para cumplir con las medidas sanitarias, sino para evitar ser identificados, algo que esta vez no les dio resultado hace algunos días, cuando fueron detenidos por personal policial mientras robaban a conductores.

Quienes son testigos de estos delitos indican que el gran problema de este tipo de lanzasos es que las víctimas no denuncian, restándole a eso presencia policial al sector. Por esto, desde Carabineros hacen un llamado a realizar las denuncias para dar con la detección de los delincuentes.

No obstante, según la dirigenta de los comerciantes, “ellos llegan al tribunal, el tribunal los larga, entonces todo el trabajo que una hace a través de la policía y el trabajo que ellos hacen también se ve todo perdido, porque todo queda en nada”.

Esto último se confirma con el caso de los 13 detenidos por los “ventanazos”, ya que el tribunal declaró ilegal la detención. Aunque fueron formalizados por robo por sorpresa reiterado, recuperaron así su libertad, convirtiéndose este delito en un círculo vicioso de nunca acabar.