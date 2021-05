Durante 2021 han crecido fuertemente las denuncias de estafas por internet. Se trata, en muchos casos, de bandas criminales que operan desde el extranjero y que “secuestran” cuentas de emprendimientos o influencers con miles de seguidores, para luego pedir un rescate por ellas. Tal fue el caso del emprendimiento de sushi de Paulina, cuya cuenta de Instagram se desvaneció hace una semana tras ser hackeada. “Me llegó un WhatsApp y un tipo me dijo que tenía mis datos. Primero me pidió $400 mil y luego me pidió $600 mil en Bitcoin”, relata. Según datos de la PDI, sólo los primeros tres meses de este año se han registrado casi la mitad del total de denuncias de estafa por internet de todo el año 2019, lo mismo ocurre si la comparación se hace con el año 2020.