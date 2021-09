Continúa la polémica tras la revelación de parte del convencional de Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, quien confesó no estar enfermo de cáncer, pese a que había dicho lo contrario desde que se hizo conocido en el estallido social.

A raíz de esto, Rojas presentó su renuncia a la vicepresidencia de la Convención Constitucional, la que fue aceptada por la Mesa Directiva Ampliada del hemiciclo.

En este marco, se ha especulado con posibles sanciones al constituyente debido a su mentira, aunque por ahora no está contemplado en el reglamento sanciones que impliquen la remoción de cargo.

Así lo explicó a Contigo CHV Noticias AM el convencional y co-coordinador de la Comisión provisoria de Ética, Marcos Barraza (PC), quien consideró que esto es “una mentira muy grave que daña la credibilidad, que afecta la fe pública y que sin duda también tiene impacto en la emocionalidad de muchas personas”.

Respecto a lo que ocurrirá con Rojas de ahora en adelante, Barraza aclaró que todavía no se ha aprobado el reglamento definitivo de la Convención Constituyente, donde la comisión provisoria hizo una propuesta que tiene que ser sometida a la votación del pleno.

“En el intertanto, hasta que no se apruebe ese reglamento, se aplica el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, que en mi opinión tiene un estándar más bajo en materia de disciplinas e infracciones éticas. El estándar que está elaborando la Convención Constituyente es mucho más elevado desde el punto de vista de qué está permitido y de las infracciones y sanciones”, dijo.

Aquí, el ex ministro de Desarrollo Social apuntó a que actualmente, el denominado “Pelao Vade”, podría únicamente “incurrir es algún tipo de amonestación escrita, de censura o amonestación a su dieta. Es decir, una multa a su salario. Si se presentara alguna queja o denuncia, sería traspasada al futuro comité de ética, pero lo tendría que hacer bajo los parámetros del actual reglamento que rige de la Cámara y con esas sanciones”.

Consultado sobre si eventualmente podría ser removido del puesto con el nuevo reglamento, el representando del PC aseguró que “no. El único mecanismo para que un convencional pueda ser removido o suspendido del cargo, implica que alguien tenga que pedir en tribunales de justicia su desafuero, porque los convencionales tenemos fuero, entonces aplica el mismo mecanismo para un diputado o diputada”.

Desde este punto de vista, las posibles sanciones, según Barraza, serían “la censura, remoción de algún cargo como presidente o vicepresidente de la convención o comisión. O incluso una remoción de la palabra transitoriamente en alguna comisión”.

Finalmente, el ex ministro aclaró que, en caso de aprobarse el mencionado reglamento, éste “no opera retroactivamente. Opera desde el momento que empieza a regir. Si eventualmente se aprobara, la suspensión no está contemplada. Lo que está contemplado, y todavía no se aprueba, es la remoción de la palabra”.