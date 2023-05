Una práctica que no está regularizada en Chile: Así es la realidad de los partos puertas adentro

Son cada vez más las mujeres embarazadas que deciden dar a luz en el interior de su hogar, en vez de hacerlo en una clínica u hospital. En nuestro país, para realizar esta práctica de forma segura, existe un grupo de matronas especializadas. Sin embargo, este tipo de parto no está regularizada en la actualidad, por lo tanto no está dentro de la cobertura nacional de salud, a diferencia de países como Inglaterra. Esta situación genera que no existan las garantías se seguridad para las madres que toman esta determinación, aumentando los riesgos para la vida de ellas y los bebés.