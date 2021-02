Vecinos de San José de Maipo acusan a los dueños del fundo El Ingenio de bloquear el paso al estero del mismo nombre tras instalar un portón eléctrico en la entrada del terreno. Un destino natural que para muchos era visitado desde su infancia, y que desde hace un par de años lo mantienen cerrado con candado. Desde la familia implicada señalaron que anteriormente el lugar se encontraba abierto al público y que incluso en un tiempo se cobró para el ingreso, pero que aluviones y visitantes irresponsables llevaron a que tomaran la decisión de terminar con el libre acceso. “Actualmente el estero ya no está entero rayado. Antes estaban todas las rocas con graffitis, basura, o sea tú encontrabas pañales, botellas”, explicó Magdalena Oyanedel, integrante de la familia dueña del fundo. Desde entonces y pese a los cuidados, muchos visitantes están encontrando nuevos métodos para llegar al estero. Ante la denuncia de vecinos por la prohibición del paso, una resolución de la Corte Suprema del 2010 desmiente su reclamo. Y es que indicaron que el antiguo río El Ingenio no reunía las condiciones propias y características de una playa, por lo que al ser un estero o quebrada no puede ser considerada un bien nacional de uso público.