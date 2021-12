Faltan solamente diez días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, comicios en los que estarán el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En estos días, ambos han hecho noticia por las modificaciones en su programa de gobierno y en sus decisiones políticas. Por ejemplo, Boric declinó la invitación de Franco Parisi a participar en el programa “Bad Boys”, argumentando que este último tiene “una inaceptable deuda en pensión de alimentos”.

Según en analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, la invitación al actual diputado “era una opción para conectarse con ciertos ciudadanos que votaron por Parisi, pero el problema político era juntarse con el candidato porque el entrevistador es el mismo”.

“Esa relevancia de alguna manera no quiso tomarla y me parece que es adecuado porque él tiene una serie de propuestas que están para la ciudadanía y esos votantes podrán evaluar si esas son o no las mejores opciones”, agregó.

Cambios en los programas

En ese contexto, el académico se refirió a las diversas propuestas modificadas en los últimos días de parte de ambos aspirantes a La Moneda. En el caso de Boric, Duval señaló que los cambios en su programa económico permitieron incorporar aspectos de otros candidatos, lo que calificó como “una señal política muy importante”.

“Él había propuesto un alza muy importante en impuestos y no había aclarado qué iba a pasar con las pymes. La señal que da ahora es que esto no afecta a las pymes y que la economía requiere de crecimiento, no solamente con una reforma tributaria, sino que también tener condiciones y equilibrios fiscales, todo eso son señales de responsabilidad respecto a un futuro gobierno”, añadió.

En cuanto a Kast, el analista político sostuvo que el republicano implementó ejes del programa de Sebastián Sichel, como el no eliminar el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

“Cambió su tono y apreciaciones y creo que moderó su posición original. Si uno ve lo que han hecho Kast y Boric en sus programas y en sus modificaciones es moderar sus posiciones originales que alcanzaron menos del 30% de los votos en la primera vuelta, presentando un programa mucho más concreto y real”, indicó.

Finalmente, Duval calificó como “bastante inédito que a casi una semana (de las elecciones) uno recién empiece a conocer qué es lo quiere cada uno para gobernar”.